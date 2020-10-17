تسجيل 279 وفاة و14922 إصابة جديدة في روسيا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجل المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا، اليوم السبت، 279 حالة وفاة جديدة، و14922 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وتراجع عدد الإصابات، مقارنة بالحصيلة اليومية، التي تم إعلانها أمس الجمعة، والتي تخطت للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء 15 ألف إصابة.

 

وقد ارتفعت حصيلة المصابين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و384235 مصابا، وبلغ إجمالي الوفيات 24002 حتى الآن، وفقًا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية.

 

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 8617 شخصا ما يرفع حصيلة المتعافين في مختلف أنحاء روسيا إلى مليون و65199 منذ بدء تفشي الوباء.

 

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فيروس كورونا روسيا

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