تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل ديربي الغضب بين ميلان والإنتر

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:07 ص
ميلان والإنتر
ميلان والإنتر
عبد القادر عرابي
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تعود بطولة الدوري الإيطالي مرة أخرى بمواجهات نارية، اليوم السبت 17 أكتوبر، على رأسها ديربي الغضب بين ميلان والإنتر، على ملعب سان سيرو.


ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الإنتر في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.


كما تبدأ الجولة بمواجهة قوية، تجمع نابولي بضيفه أتالانتا على ملعب سان باولو، بينما يحل لاتسيو ضيفاً على سامبدوريا.


وتختتم مواجهات السبت، باستضافة فريق كوروتوني لفريق يوفنتوس حامل اللقب، وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات السبت.


1- أتالانتا 9 نقاط
2- ميلان 9 نقاط.
3- ساسولو 7 نقاط.
4- يوفنتوس 7 نقاط.
5- إنتر ميلان 7 نقاط.
6- هيلاس فيرونا 6 نقاط.
7- بينيفينتو 6 نقاط.
8- نابولي 5 نقاط.
9- لاتسيو 4 نقاط.
10- روما 4 نقاط.
11- بولونيا 3 نقاط.
12- فيورنتينا 3 نقاط.
13- جنوى 3 نقاط.
14- سامبدوريا 3 نقاط.
15- سبازيا 3 نقاط.
16- بارما 3 نقاط.
17- كالياري نقطة واحدة.
18- تورينو 0 نقاط.
19- أودينيزي 0 نقط.
20- كوروتوني 0 نقاط.

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ميلان والإنتر

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