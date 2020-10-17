الأهلي بطموحات موسيماني يواجه الوداد العنيد في قمة إفريقية

يستعد النادي الأهلي لمباراة نارية أمام فريق الرجاء المفربي، اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر الجاري، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.









وخطف الأهلى بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائى ببطولة دورى الأبطال، بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق صن داونز الجنوب إفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.









وعلى الجانب الأخر تأهل فريق الوداد المغربى على حساب النجم الساحلى التونسى، بعدما فاز الفريق البيضاوي بهدفين مقابل هدف من إجمالي أهداف المبارتين.









ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الوداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.









وينقل اللقاء عبر قناة bein sport hd 7 التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري الأبطال.









التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى في مواجهة الوداد:-





حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هانى، أيمن أشرف

خط الوسط:عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، حمدى فتحى

خط الهجوم: جونيور أجاى، حسين الشحات، السنغالى أليو بادجى



