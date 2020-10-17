"واقع افتراضي" اسمًا مؤقتًا لمسلسل أحمد صلاح حسني الجديد

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يواصل المخرج أحمد سمير فرج تصوير مسلسله الجديد الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد صلاح حسني، واستقر صناع المسلسل على اسم "واقع افتراضي" ليكون اسمًا مؤقتًا للعمل الذي بدأ تصويره منذ حوالي 10 أيام، على أن يتم اختيار الاسم النهائى للعمل خلال الأيام المُقبلة.





مسلسل "واقع افتراضى" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصى، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال، عماد رشاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.



وفي سياق آخر، يُعد مسلسل "واقع افتراضي" التعاون الثاني الذي يجمع بين أحمد صلاح والمخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطي بعد تقديمهم مسلسل "ختم النمر" الذي تم عرضه في شهر يناير الماضي، وشارك في بطولته نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامى، وفاء سالم، تميم عبده.









