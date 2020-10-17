عرض الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" لرانيا يوسف نوفمبر المقبل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُذاع الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" بداية شهر نوفمبر المقبل عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ومن المقرر انطلاق تصوير الموسم الثالث من العمل بداية الأسبوع المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول "فرح" التي تُجسد دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد والتي تعمل في أحد الفنادق وتحاول توفير بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهي عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.


مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من فورمات أمريكي، ومن المقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد الكيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى.




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