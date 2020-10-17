منذ أكثر من شهر.. تايلاند تعلن تسجيل أول إصابة محلية بكورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجل مركز إدارة جائحة كورونا في تايلاند، اليوم السبت، أول حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ أكثر من شهر.

 

وكشف المركز، في بيان لها، أن الحالات كانت بين مواطنيين اثنين من دولة ميانمار، يعيشان بالقرب من حدود تايلاند مع ميانمار، حيث ارتفعت الإصابات هناك في الآونة الأخيرة.

 

وأجرت السلطات الصحية في تايلاند، الفحوص للحالتين نهار الإثنين 13 أكتوبر، ولم تظهر عليهما  أي أعراض، لكن النتائج كانت إيجابية.

 

وكانت آخر حالة محلية معروفة شهدتها تايلاند في أوائل سبتمبر الماضي.

 

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