إصابة وزير خارجية النمسا بفيروس كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بإصابة وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، بفيروس كورونا.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة النمساوية، عن تسجيل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال 24 ساعة.

 

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 41 ألفًا و500 حالة وقد تعافي منها 32 ألفًا و301 حالة بينما توفى 786 حالة، موضحا بأنه يتواجد بالمستشفيات 411 حالة منها 78 حالة في العناية المركزة.

 

وأضاف أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 309 حالات يليها النمسا السفلي 136 حالة وتيرول 62 حالة والنمسا العليا 52 حالة بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 8 حالات.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ أقل من ساعتين

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ ساعة و 14 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 10 ساعات

أديب يكشف سر لقاء السيسي والملك عبدالله بالطائرة في 2014 (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

06:31 ص

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

09:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي