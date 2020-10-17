سميرة عبدالعزيز: تعييني في مجلس "الشيوخ" أفضل تكريم لي في أواخر عمري

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أعربت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن سعادتها الكبيرة بسبب تعيينها في مجلس الشيوخ، لافتة إلى أنها لم تفاجئت عندما علمت بذلك الخبر.

وقالت سميرة عبدالعزيز خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أنها تفضل لقب الفنان عن النائبة، وأن عملها بمجلس الشيوخ إذا كان سيمنعها عن عملها الذي تُحبه، فسوف تعتذر عنه.

وعن استقبالها خبر تعيينها في مجلس الشيوخ، قالت: "مصدقتش لما قالولي وكلموني في الاسكندرية كنت بعمل الأمسية الثقافية اللي بتقدمها الاوبرا، جالي تليفون وقالولي الرئيس السيسي عينك في مجلس الشيوخ، قولتلهم إزاي مش أنا يمكن أنا معرفش، فقالولي احنا هنعرفك كل حاجة، تعالي النهاردة الساعة 5، قولتلهم أنا في إسكندرية فقالوا حاولي تقومي دلوقتي وتوصلي عندنا الساعة 5".

وأضافت سميرة عبد العزيز : "كنت سعيدة جدًا جدًا بالتعيين لأنه تكريم عظيم بالنسبة لي وده أجمل تكريم في أواخر عمري، واحترمت جدا اختيار الرئيس ليا، قولت أكيد هو متابع الفن الجيد من الفن غير الجيد، وممكن يكون اختياري بالسبب دة وإن شاء الله يقدرني أن الفن يرجع بطريقته المحترمة الجميلة غير ما يقدم دلوقتي".

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ ساعة و 15 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أديب يكشف سر لقاء السيسي والملك عبدالله بالطائرة في 2014 (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 10 ساعات

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

06:31 ص

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

09:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي