موسيماني يحذر نجوم الأهلي من سرعة لاعبي الوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:31 ص
موسيماني
موسيماني
عبد القادر عرابي
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حذر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، نجوم الفريق من خطورة لاعبي الوداد، خلال المواجهة المرتقبة غداً السبت.


ويحل الأهلي ضيفاً على ملعب مركب محمد الخامس، لمواجهة فريق الوداد البيضاوي، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


وأكدت مصادر مقربة من جهاز الأهلي، أن موسيماني أخبر لاعبي الأهلي بضرورة الحذر من خطورة لاعبي الوداد على الأطراف.


وخص موسيماني بالذكر، الثنائي بديع أوك وإسماعيل الحداد، أهم مصادر خطورة الوداد.


وأكدت المصادر، أن موسيماني سيعمل على غلق مصادر خطورة الوداد، لإبعاد الخطورة عن مرمى محمد الشناوي.

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