موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ينتظر اليوم السبت عشاق الكرة العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادى مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.









وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم السبت على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









ويدخل نادى مانشستر سيتي وهو فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نادى أرسنال المركز الرابع.