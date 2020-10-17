ألمانيا: عدد إصابات كورونا يواصل ارتفاعه بوتائر عالية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، بواقع 7830حالة لليوم الثالث على التوالي، مقارنة مع 7334 الجمعة.

 

ووفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، "تم تسجيل 7830حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 348557".

 

وسجلت السلطات الصحية الألمانية، 33 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في ألمانيا إلى 9767.

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