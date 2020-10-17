لأول مرة.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والملك عبدالله في الطائرة (فيديو)

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي عمرو أديب، كواليس زيارة الملك عبدالله لمصر ولقاءه بالرئيس السيسي في الطائرة، معلقا: "المملكة العربية السعودية اتعمل معها البدع حتى لا تساند مصر، ولا تقف بجانبها".
وكشف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن قبل زيارة الملك عبدالله لمصر بأسبوع أرسل للرئيس عبدالفتاح السيسي مندوب خاص يكشف له المؤامرة وانه مطلوب الا تساعد السعودية مصر، مضيفا: "الملك عبدالله كان جاي يحكي للرئيس السيسي إيه اللي حصل"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان يعلم ماذا قدمت السعودية لمصر".
وأضاف، "أنا شفت جلالة الملك عبدالله وهو يوجه كبار رجال الاعمال في السعودية بمساندة مصر، والاستثمار في مصر، مؤكدا أن الملك عبدالله كان يعشق مصر ويريد لها الخير، لافتا إلى أنه كلما مر الوقت الصورة عن 2013 تتضح اكثر، مشيرا إلى أن وثائق هيلاري كلينتون وضعت الإضاءة على دور المملكة العربية السعودية في مساندة مصر خلال هذه الفترة.

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أشاد رئيس المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية النيوزلندي السفير ديفيد واكر، وكلا من نواب مدير عام المنظمة النيجيري يونوف آغا، والألماني كارل براونير، والأمريكي ألن وولف، والصيني يي زيازون، دور المملكة العربية السعودية المسؤول والإيجابي والفعال في تحقيق استقرار النظام التجاري العالمي وتنمية التجارة العالمية.

وأشادوا في كلماتهم التي ألقوها خلال اجتماع المجلس العمومي للمنظمة بالأولوية التي أولتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين للمسائل ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك بحسب واس.

وتم خلال الاجتماع توديع مندوب المملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف السفير صالح الحصيني بمناسبة انتهاء فترة عمله.

من جانبه، رفع الحصيني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين على الثقة السامية لتمثيل المملكة ومتابعة مصالحها في منظمة التجارة العالمية خلال السنوات الأربع الماضية.

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