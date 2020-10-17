نيللي كريم توجه رسالة للفنانة الراحلة فاتن حمامة..فماذا قالت؟

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استعادت الفنانة نيللي كريم، ذكريات عملها في مجال التمثيل، التي التحقت به من خلال ممارستها لرياضة "الباليه" المفضلة لها.



قالت نيللي خلال حلولها ضيفة

في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أنها ممتنة للفنانة الراحلة فاتن حمامة لأنها كانت السبب الرئيسي في دخولها مجال التمثيل، قائلة:"فاتن حمامة أهم نقطة بالنسبة لي في التمثيل، وأقولها شكرًا إنك علمتيني يعني إيه تكون فنان بدرجة عالية ويعني إيه تحب الفن".



وفي سياق آخر، شاركت نيللي كريم في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بـ100وش"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد وائل، وعمرو الدالي، بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي.