بسبب قضية اغتصاب.. سانتوس يعلن إنهاء تعاقده مع روبينيو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:05 ص
روبينيو
روبينيو
Advertisements
أنهى نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم المخضرم روبينيو بعد أن شن المشجعون هجوماً قوياً على التعاقد معه بسبب إدانة تاريخية بالاغتصاب.


وحكمت محكمة إيطالية على روبينيو في عام 2017 بالسجن 9 سنوات لمشاركته في اغتصاب جماعي لامرأة في ميلانو عام 2013.


وتقدم روبينيو باستئناف على الإدانة مدعياً أنه بريء.


وقال النادي إن لاعب المنتخب البرازيلي السابق لم يوقع مع سانتوس إلا يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه وافق على تعليق العقد للتركيز حصرياً على دفاعه في القضية في إيطاليا.


ونشرت بوابة غلوبوسبورت الرياضية البرازيلية ملفات صوتية صريحة تردد أن القضاء الإيطالي استخدمها لإصدار حكمه ضد روبينيو.


وفي رسالة من محاميه، نقلتها غلوبوسبورت، رفض روبينيو مرة أخرى الإدانة، وزعم أنه كان دائماً يمارس العلاقات الجنسية بالتراضي.


وأنهى أحد الرعاة تعامله مع سانتوس عقب التوقيع مع المهاجم السبت الماضي، وفقًاً لصحيفة فولها دي ساو باولو، بينما دعا 4 رعاة آخرين على الأقل النادي إلى إنهاء التعاقد.


يذكر أن روبينيو قد واجه اتهامات من قبل وحصل على البراءة من جريمة اغتصاب عام 2009 عندما كان يلعب لمانشستر سيتي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علاقات جنسيه روبينيو البرازيل

أخبار تهمك

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ ساعة و 17 دقيقة

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ أقل من ساعتين

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 10 ساعات

أديب يكشف سر لقاء السيسي والملك عبدالله بالطائرة في 2014 (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الشباب يفسخ تعاقده مع سوموديكا بالتراضي

عاجل.. أزمة كبرى تواجه نيمار قبل انطلاق كوبا أمريكا

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. بوجبا يطعن زيدان والريال والتضحية بنجم الفريق من أجل ضم المايسترو

يوفنتوس يكشف عن سبب عدم التعاقد مع داني ألفيش

رغم تواجده في تركيا.. "روبينيو" يتمنى تحقيق هذه البطولة بالبرازيل

المحكمة الرياضية تنصف برشلونة في قضية سانتوس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

06:31 ص

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

09:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي