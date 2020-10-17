بسبب قضية اغتصاب.. سانتوس يعلن إنهاء تعاقده مع روبينيو

أنهى نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم المخضرم روبينيو بعد أن شن المشجعون هجوماً قوياً على التعاقد معه بسبب إدانة تاريخية بالاغتصاب.









وحكمت محكمة إيطالية على روبينيو في عام 2017 بالسجن 9 سنوات لمشاركته في اغتصاب جماعي لامرأة في ميلانو عام 2013.









وتقدم روبينيو باستئناف على الإدانة مدعياً أنه بريء.









وقال النادي إن لاعب المنتخب البرازيلي السابق لم يوقع مع سانتوس إلا يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه وافق على تعليق العقد للتركيز حصرياً على دفاعه في القضية في إيطاليا.









ونشرت بوابة غلوبوسبورت الرياضية البرازيلية ملفات صوتية صريحة تردد أن القضاء الإيطالي استخدمها لإصدار حكمه ضد روبينيو.









وفي رسالة من محاميه، نقلتها غلوبوسبورت، رفض روبينيو مرة أخرى الإدانة، وزعم أنه كان دائماً يمارس العلاقات الجنسية بالتراضي.









وأنهى أحد الرعاة تعامله مع سانتوس عقب التوقيع مع المهاجم السبت الماضي، وفقًاً لصحيفة فولها دي ساو باولو، بينما دعا 4 رعاة آخرين على الأقل النادي إلى إنهاء التعاقد.









يذكر أن روبينيو قد واجه اتهامات من قبل وحصل على البراءة من جريمة اغتصاب عام 2009 عندما كان يلعب لمانشستر سيتي.