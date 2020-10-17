تشكيل الوداد المتوقع ضد الأهلي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
الأهلي والوداد
الأهلي والوداد
وكالات
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استقر ميجيل جاموندي المدير الفني لنادي الوداد المغربي على تشكيل فريقه لمباراة الأهلي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

 

ويفتقد الوداد لنجمه صلاح الدين السعيدي الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأيوب عملود لإصابة عضلية.

 

تشكيل الوداد المتوقع ضد الأهلي

 

حراسة المرمى: رضا التكناوتي

 

خط الدفاع: عبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين

 

خط الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني – بديع أوك

 

خط الهجوم: كازادي كاسونجو - إسماعيل الحداد

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