"عقدة" جوارديولا تهدد أحلام أرسنال ضد مانشستر سيتي
السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
يستضيف مانشستر سيتي نظيره أرسنال في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل أرسنال مع مدربه مايكل أرتيتا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة بينما مانشستر سيتي يحتل المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الثانية ثم تعرضه للهزيمة والتعادل في آخر جولتين أمام ليستر وليدز يونايتد.
ويواجه أرسنال عقدة تاريخية ضد مانشستر سيتي منذ تولي بيب جوارديولا تدريبه في صيف 2016 إذ لعب الفريقان 8 مباريات فاز جوارديولا في 7 منها مقابل تعادل وحيد مع المدفعجية.
وفيما يخص المواجهات الثنائية بين جوارديولا ومايكل أرتيتا فإنهما تواجها في مناسبتين خلال الموسم الماضي واستطاع السيتي الفوز على أرسنال 3-0 في الدوري الإنجليزي، بينما انتصر المدفعجية في موقعة الفريقين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين نظيفين.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا