"عقدة" جوارديولا تهدد أحلام أرسنال ضد مانشستر سيتي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
جوارديولا
جوارديولا
الفجر الرياضي
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يستضيف مانشستر سيتي نظيره أرسنال في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال مع مدربه مايكل أرتيتا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة بينما مانشستر سيتي يحتل المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الثانية ثم تعرضه للهزيمة والتعادل في آخر جولتين أمام ليستر وليدز يونايتد.

ويواجه أرسنال عقدة تاريخية ضد مانشستر سيتي منذ تولي بيب جوارديولا تدريبه في صيف 2016 إذ لعب الفريقان 8 مباريات فاز جوارديولا في 7 منها مقابل تعادل وحيد مع المدفعجية.

وفيما يخص المواجهات الثنائية بين جوارديولا ومايكل أرتيتا فإنهما تواجها في مناسبتين خلال الموسم الماضي واستطاع السيتي الفوز على أرسنال 3-0 في الدوري الإنجليزي، بينما انتصر المدفعجية في موقعة الفريقين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين نظيفين.

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