الأهلي والوداد.. لمن سيكازوي اليوم؟

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:04 ص
سيكازوي
سيكازوي
وكالات
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يحل نادي الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

 

ويُعد لقاء "الأحمرين" إعادة لنهائي العام 2017، عندما توج الوداد بلقبه الثاني بعد 1992 ويدير هذا اللقاء الزامبي جاني سيكازوي الذي تبدو عليه علامات استفهام كبيرة خاصة أنه سبق إيقافه عن التحكيم كما يتهم بمجاملة أصحاب الأرض في بطولاته  في احتساب ركلات الجزاء حيث احتسب الحكم 25 ضربة جزاء في تاريخه 22 منها لصاحب الأرض ولكن تبقى بطولة أبطال إفريقيا 2018 الحدث الأسوأ للحكم خلال مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس الأنجولي في نصف نهائي دوري الأبطال عندما ألغى الحكم الزامبي هدفًا صحيحا لبطل أنجولا ثم تم إيقافه في الـ 16 من نوفمبر 2018 عن مزاولة نشاط كرة القدم لمدة 4 شهور بسبب تحيزه للفريق التونسي.

 

وكان الوداد قريباً من لقبه الثالث الموسم الماضي، إلا أنه خسر النهائي أمام الترجي التونسي بعد انسحابه في لقاء الإياب بسبب مشكلة في تقنية حكم الفيديو المساعد.

 

وقال مساعد مدربه طارق شهاب: "اللقاء ضد الأهلي له نكهة خاصة، إذ يجمع بين فريقين عريقين على الساحة الأفريقية، ولطالما حفلت لقاءاتهما بالندية الكبيرة".

 

وأضاف: "تحضيراتنا كانت مكثفة، إذ أعرنا الاهتمام للنواحي البدنية والتقنية.. نأمل أن نحقق ما نطمح إليه من دون تجاهل الجزئيات الصغيرة التي تشكل الفارق في هكذا منافسات.. سنحاول حسم الأمور في الدار البيضاء".

ويشرف على الوداد الأرجنتيني ميجيل جاموندي محاولاً إنقاذ موسمه، بعد خسارة لقب الدوري المحلي لمصلحة الغريم الأزلي الرجاء، بفارق نقطة يتيمة في اللحظات الأخيرة من الجولة الحاسمة الأحد الماضي.

 

ويعول جاموندي على تشكيلة قوية يقودها الحارس الدولي أحمد رضى التكناوتي وعبد اللطيف نصير، فضلاً عن النشيط في خط الوسط وليد الكرتي مع أيمن الحسوني وصلاح الدين السعيدي، أما القوى الضاربة فتكمن في خط الأمام الذي يقوده الكونغولي الديموقراطي كازادي كاسينجو مدعوماً بالجناحين بديع أووك وإسماعيل الحداد.

 

في المقابل، يدخل الأهلي صاحب الرقم القياسي بثمانية ألقاب آخرها في 2013، اللقاء بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بديل السويسري رينيه فايلر قبل أسبوعين.

 

ويعوّل موسيماني على خبرة قارية بعدما توج سابقاً مع ماميلودي صنداونز في 2016 على حساب الزمالك، إلا أن الفريق يفتقد للمدافعين المصابين محمود متولي ورامي ربيعة وموهبتي الوسط كريم ندفيد ومحمد محمود.

 

هجومياً، يفتقد الأهلي لنجمه رمضان صبحي المنتقل إلى بيراميدز، وعلى الأرجح محمود عبد المنعم "كهرباء" المصاب برغم حضوره إلى الدار البيضاء.

 

ويعوّل الجنوب أفريقي على الحارس محمد الشناوي العائد من الإصابة، بالإضافة إلى خبرة 

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