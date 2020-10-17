عمرو سمير عاطف لهذا السبب توقعت فشل مسلسل"بكار"

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أوضح السيناريست عمرو سمير عاطف، أنه أراد نقل تجربة "ديزني" العالمية عندما قرر الاتجاه لكتابة مسلسلات الرسوم المتحركة،في بداية مشواره الفني، مُشيرًا إلى أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بكار".



وأعرب عمرو سمير عاطف خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج “المساء مع قصواء” المذاع على قناة "TeN" الفضائية، عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل"بكار" وعن تعلق المصريين به حتى الآن، مُوضحًا أنه يرى سبب تعلق المصريين بالمسلسل، هو أنه مصري جدًا، والمصريين يعشقون كل ما هو مصري.





وأشار عمرو سمير عاطف أنه أثناء كتابته لمسلسل "بكار" كان يعتقد أنه فاشل جدًا، وذلك بسبب بساطة محتواه، لافتًا إلى أنه يتمنى تقديم شخصية بكار مرة أخرى ولكن بشكل مختلف عما قدمت من قبل.



وقال عمرو سمير عاطف أنه أحس بالأحباط عندما حصل على ثلاث جوائز ذهبية، فضية، برونزية من مهرجان الإذاعة والتليفزيون، لأنه شعر أنه وصل لقمة الطموح في هذا المجال فماذا سوف يقدم بعد ذلك؟ .