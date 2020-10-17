الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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تراجع مسوؤلو نادي الزمالك، عن إتمام الصفقة الجماهيرية المنتظر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعدم إستكمالها.


وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن القلعة البيضاء أبدت تراجع ملحوظ في المفاوضات مع نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع السوري عمر خربين، في الموسم الجديد.


وأشارت التقارير، إلى أن تراجع الفارس الأبيض جاء بسبب طلبات الزعيم الهلالي المادية، بالإضافة إلى الراتب الخرافي الذي طلبه اللاعب للتواجد في القاهرة".


وكان رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، أبدى موافقته على رحيل لاعبه في الصيف الحالي، لعدم الحاجة الفنية إلى خدماته.

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