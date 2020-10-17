أحمد خالد صالح ينضم لقائمة أبطال مسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع يحيى الفخراني

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

تعاقد الفنان الشاب أحمد خالد صالح على بطولة مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، ومن المُقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده بالمسلسل خلال الأسبوع المقبل بالديكورات الخاصة بالعمل، والمسلسل يُعد العمل الأول الذي يجمعه بالفنان يحيى الفخراني.

ويقدم يحيى الفخراني خلال الأحداث دور رجل يُدعى"نجيب زاهي ذركش"، وهو محامي له 4 أبناء، ويعاني من جحودهم، ويدخل في صراع معهم، والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، رنا رئيس، كريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

وفي سياق آخر، يواصل أحمد خالد صالح تصوير مسلسله الجديد "أنصاف مجانين"، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، وبحاجة إلى نقل قلب، عقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحبًا له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كي يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية، وهو بطولة أسماء جلال، محسن صبري، ديانا هشام، ومجموعة مميزة من النجوم .




أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

منذ أقل من ساعتين

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

منذ ساعة و 11 دقيقة

حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

منذ ساعة و 11 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

أديب يكشف سر لقاء السيسي والملك عبدالله بالطائرة في 2014 (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يتراجع عن صفقة "الهداف"

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

06:31 ص

مصدر قضائي فرنسي يكشف هوية منفذ هجوم باريس

09:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي