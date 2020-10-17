أحمد خالد صالح ينضم لقائمة أبطال مسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع يحيى الفخراني

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تعاقد الفنان الشاب أحمد خالد صالح على بطولة مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، ومن المُقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده بالمسلسل خلال الأسبوع المقبل بالديكورات الخاصة بالعمل، والمسلسل يُعد العمل الأول الذي يجمعه بالفنان يحيى الفخراني.



ويقدم يحيى الفخراني خلال الأحداث دور رجل يُدعى"نجيب زاهي ذركش"، وهو محامي له 4 أبناء، ويعاني من جحودهم، ويدخل في صراع معهم، والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، رنا رئيس، كريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.



وفي سياق آخر، يواصل أحمد خالد صالح تصوير مسلسله الجديد "أنصاف مجانين"، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، وبحاجة إلى نقل قلب، عقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحبًا له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كي يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية، وهو بطولة أسماء جلال، محسن صبري، ديانا هشام، ومجموعة مميزة من النجوم .









