حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

اندلاع حريق هائل بـ"سنتر" تجاري في حلوان

وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

قبل ساعات من الموعد.. التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات (فيديو)

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بـ"سنتر" تجارى في حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وانتقل رجال الإطفاء لموقع الحريق، لمحاولة إخماده والسيطرة عليه.نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على "فيسبوك"، مقطع فيديو مدته ٣٣ دقيقة يشرح استعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تأجيل الدراسية بالجامعات، مؤكدًا أن العام الدراسي سوف يبدأ اليوم السبت.أنهى مسئولو الأهلي صفقة انتقال بدر بانون نجم دفاع الرجاء المغربي بعقد مدته 3 مواسم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك لتدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل.أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى اليوم.