حريق في حلوان وصفقة قوية للأهلي.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
حريق حلوان
حريق حلوان
الفجر
Advertisements
شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

اندلاع حريق هائل بـ"سنتر" تجاري في حلوان
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بـ"سنتر" تجارى في حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وانتقل رجال الإطفاء لموقع الحريق، لمحاولة إخماده والسيطرة عليه.

وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد
 نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على "فيسبوك"، مقطع فيديو مدته ٣٣ دقيقة يشرح استعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.

قبل ساعات من الموعد.. التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات (فيديو)
نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تأجيل الدراسية بالجامعات، مؤكدًا أن العام الدراسي سوف يبدأ اليوم السبت.

تفاصيل صفقة الأهلي القوية
أنهى مسئولو الأهلي صفقة انتقال بدر بانون نجم دفاع الرجاء المغربي بعقد مدته 3 مواسم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك لتدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل.

الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى اليوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقات الأهلي حلوان حريق بوابة الفجر الفجر الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 22 ساعة

أديب يكشف سر لقاء السيسي والملك عبدالله بالطائرة في 2014 (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ يوم

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ يوم

قبل ساعات من الموعد.. التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات (فيديو)

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"تحطم طائرة أمريكية وحقيقة انفجار التجمع".. 5 أشياء فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها)

مقتل أكثر من 32 إثر حريق مصنع بالهند وشبح المجاعة يهاجم لبنان.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

زيادة أسعار اللحوم واختفاء طائرة عسكرية.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها)

إعدام إرهابي كنيسة حلوان وانتحاري منشأة طبية.. 5 أحداث حدثت وأنت نائم

حريق في الأزهر وتسمم 43 بنجع حمادي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

انخفاض معدل وفيات كورونا ومفاجأة مدوية في الأهلي وانطلاق مهرجان سينمائي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

06:31 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي