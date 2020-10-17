"أسالكم الدعاء العملية حالا".. بسمة وهبة تفاجئ جمهورها بدخولها حجرة العمليات (فيديو)

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نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو لها أثناء تجهيزها لدخول غرفة العمليات وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت" بسمة" في الفيديو وهي ترتدي ملابس العمليات كما طالبت جمهورها بالدعاء لها حيث أنها أصيبت بمرض نادر وذهبت لتتلقي العلاج خارج مصر وقالت :"أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يد الله فوق أيدينا، خير بإذن الله بفضل الله ثم دعاكم لا تنسوني في الدعاء".



وتأثر جمهور "وهبة" بالفيديو الذي نشرتة وانهالت عليها التعليقات بالسؤال عن صحتها والدعاء لها.



في سياق آخر تشارك الإعلامية بسمة وهبة حالياً في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" المصرية إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر، ولكن صدر يوم الثلاثاء قرارا بوقف البرنامج لحين تنفيذ خطة تطويره.



يذكر أن بسمة وهبة كانت تقدم برنامج "شيخ الحارة"، على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، ولكنها قدمت استقالتها منها بعد حلقة استضافت فيها الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، التي كشفت فيها عن زواج المخرج المصري المثير للجدل خالد يوسف منها.





