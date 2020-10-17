موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الوداد

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الليلة أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة - حسين الشحات





خط الهجوم : جونيور أجاي - مروان محسن.











