نجم الأهلي السابق يكشف عن التشكيل الأفضل أمام الوداد

كشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب حاليًا ونجم النادي الأهلي سابقًا، عن تشكيل الأهلي الأفضل من وجهة نظره لمواجهة الوداد في المباراة المقرر لها السبت.





وقال ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار: "أرى أن الأهلي يبدأ بثلاثة ديفيندرات في التشكيل الأساسي وأن يبدأ بادجي في خط الهجوم".





وأوضح ربيع ياسين أن التشكيل الأفضل: "محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، آليو ديانج، حسين الشحات، جونيور أجايي، بادجي".





وأتم: "اخترت محمد هاني بدلا من أحمد فتحي بسبب أن تلك المباراة تحتاج إلى عنصر الشباب أكر من الخبرات".



