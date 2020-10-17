موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
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يحل نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا اليوم السبت على نظيره إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادى ليفربول المباراة وهو فى المركز الخامس من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بينما يحتل نادى إيفرتون صدارة ترتيب البريميرليج.

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ليفربول رياضة ايفرتون اخبار الرياضة

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