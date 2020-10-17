موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يستهدف فريق ليستر سيتي، لمواجهة أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، يوم الأحد 18 أكتوبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين ليستر سيتي واستون فيلا في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد حقق فريق استون فيلا فوزا كبيرا في الجولة الماضية على حساب ليفربول حامل اللقب بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين على ملعب فيلا بارك.





وتعرض ليستر سيتي لهزيمة قاسية أمام وست هام يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.



