نجم الزمالك السابق يكشف عن التشكيلة الأقرب أمام الرجاء

تحدث عصام مرعي، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، عن تشكيل الزمالك الأفضل من أجل مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار: "التشكيل الأفضل لنادي الزمالك هو محمد أبو جبل، حازم إمام، محمود علاء، الونش، عبدالله جمعة، طارق حامد، زيزو، أوناجم، أوباما، أشرف بن شرقي ومصطفى محمد".





وأوضح: "الأفضل أن يبدأ زيزو بجانب طارق حامد في وسط الملعب لتعويض غياب فرجاني ساسي بسبب كورونا، وذلك لعمل كثافة هجومية واستغلال نقطة ضعف الرجاء وهو الظهير الأيسر".





وتابع: "وإذا كان نادي الزمالك يرغب في تشكيل ستارة دفاعية فعليه أن يبدأ باتشيكو بمحمد عبدالغني في وسط الملعب بجانب طارق حامد".











