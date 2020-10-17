ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة
السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
علاء خليف
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تعود عجلة الدوري الإسباني للدوران مجددا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي حيث تقام اليوم السبت 4 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا الإسباني بالموسم الحالي 2020 – 2021، أبرزها مباراتي ريال مدريد مع قادش، وبرشلونة مع خيتافي.
وتشهد بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم صراعا شرسا ومبكرا على صدارة هدافي البطولة، حيث يتساوي 6 لاعبين في رصيد الأهداف في مقدمة قائمة الهدافين بعد مرور 5 جولات من عمر الليجا الإسبانية حتي الآن.
ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة:-
- ماكسيمليانو جوميز (فالنسيا) 3 أهداف
- أنسو فاتي (برشلونة) 3 أهداف
- جيرارد مورينو (فياريال) 3 أهداف
- باكو ألكاسير (فياريال) 3 أهداف
- لويس موراليس (ليفانتي) 3 أهداف
- اياجو اسباس (سيلتا فيجو) 3 أهداف
- كريستيان تيلو (ريال بيتيس) هدفين
- أوناي لوبيز (اتليتك بلباو) هدفين
- لويس رودريجيز (خيتافي) هدفين
- ويليام كارفالو (ريال بيتيس) هدفين