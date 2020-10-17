تفاصيل صفقة الأهلي القوية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
ريهام عبد المحسن
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أنهى مسئولو الأهلي صفقة انتقال بدر بانون نجم دفاع الرجاء المغربي بعقد مدته 3 مواسم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك لتدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تكلف صفقة بانون خزينة القلعة الحمراء مبلغ 2 مليون دولار وسيتم دفعهم لناديه المغربي بالإضافة إلى راتب النجم المغربي الذي سيحصل على مليون دولار سنويًا.

وسيشكل بانون إضافة قوية لدفاع الأهلي قبل بداية الموسم المقبل خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة وفي قمة مستواه ويبلغ من العمر 27 عام، حيث أنه من مواليد 30 سبتمبر 1993 ويمتاز بالقوة الجسمانية ويصل طوله إلى 193 سم.

وتبلغ قيمة بانون التسويقية حوالي 1.1 مليون يورو، حيث أنه مدافع برتبة هداف، حيث سجل حتى الآن 6 أهداف في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ولم ينضم لأي فريق خارج المغرب من قبل وسبق له الدفاع عن ألوان الرجاء ونهضة بركان.

وعلى صعيد آخر، انضم بانون إلى المنتخب المغربي منذ 2017 وشارك في 7 مباريات حتى الآن وسجل هدف كما تواجد في قائمة أسود الأطلسي في بطولة كأس العالم 2018 عندما كان يقوده هيرفي رينارد.

توج بانون ببطولة الكونفدرالية في 2018 وكأس السوبر الأفريقي أيضا.ً وعلى المستوى المحلي، توج بالدوري في 2013 والكأس مرتين 2012 و2017.

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