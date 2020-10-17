موعد مباراة تشيلسي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
تشيلسي
تشيلسي
عبد القادر عرابي
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يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره ساوثهامبتون مساء اليوم 17 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج.

ويسعى تشيلسي لمواصلة الانتصارات بعد فترو التوقف الدولي، وإضافة 3 نقاط جديدة، بعد الفوز في الجولة الماضية ضد كريستال بالاس برباعية دون رد.

ويمتلك تشيلسي 7 نقاط من 4 مباريات، يحتل بها الفريق المركز السابع، مقابل 6 نقاط لفريق ساوثهامبتون، يحتل بها المركز الحادي عشر.

وسوف تقام المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات، الثانية ظهراً بتوقيت جرينتش، ويديرها الحكم روبيرت جونز.

ومن المتوقع أن يدخل فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا - كورت زوما - أندرياس كريستنسن - بين تشيلويل.
خط الوسط: جورجينيو - نجولو كانتي - ماسون مونت - كاي هافيرتز.
خط الهجوم: تيمو فيرنر - تامي أبراهام.

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