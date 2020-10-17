موعد مباراة الأهلي والوداد فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت فى لقاء منتظر بين الفريقين.





وتقام مباراة الأهلي والوداد ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس7 بتعليق عصام الشوالي.





بينما لقاء الإياب سيكون يوم 23 أكتوبر فى مصر فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.





تشكيل الأهلي المتوقع:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات، مروان محسن، جونيور أجاي





ويذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم السادس من نوفمبر المقبل.



