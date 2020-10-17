مسلسل "دفعة بيروت" أضخم الإنتاجات الخليجية العربية المشتركة!

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بدأت شبكة Mbc أمس الجمعة بعرض مسلسلها (دفعة بيروت) وذلك عبر منصتها (شاهد VIP)، وهو إنتاج خليجي عربي مشترك ضخم، صورته وأنتجته شركة Eagle Films / تحت إشراف المنتج جمال سنان في بيروت منذ أشهر.



و يحاكي العمل حقبة زمنية مضت في مدينة بيروت التي كان يقصدها العرب من كل العالم العربي ليتعلموا في جامعاتها، ويجمع نجوماً من السعودية والكويت والعراق والبحرين وسوريا ولبنان، تجمعهم حكايات درامية محبوكة ومشوّقة جداً، كتبتها المميزة هبة مشاري حمادة، للمخرج الكبير علي العلي.



ويعتبر العمل بمثابة نقلة نوعية في عالم الدراما الخليجية والعربية المشتركة، وقد استغرق التحضير له وتصويره قرابة العام، لما تطلبه من تحضيرات وبناء ديكورات وحياكة ملابس وأكسسوارات ليناسب الحقبة الزمنية التي تجري خلالها الأحداث.



يذكر أن دفعة بيروت يضمّ نخبة من كبار النجوم منهم: محمود نصر، فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، خالد الشاعر، كارلوس عازار، علي كاكولي، حمد اشكناني، نور الشيخ، لولوة الملا، روان المهدي، يارا قاسم، أنس طيارة، ناصر الدوسري، ليالي دهراب، وائل منصور، سارة أبي كنعان وغيرهم.