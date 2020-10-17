جوارديولا يعلن غياب دي بروين عن مواجهة أرسنال

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن موقف النجم البلجيكي كيفين دي بروين من اللحاق بمباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي أمام أرسنال مساء اليوم السبت، ضمت منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض دي بروين لإصابة عضلية خلال مباراة بلجيكا وإنجلترا في كأس الأمم الأوروبية، الأحد الماضي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لسوء الحظ دي بروين لن يكون موجودًا أمام آرسنال، لكن بقية اللاعبين عادوا بشكل جيد من التوقف الدولي".

وتابع: "لا أعتقد أن إصابته خطيرة، لكن أعتقد أنه سيغيب أيضًا في بعض المباريات المقبلة، سنقيم حالته، لا أستطيع تحديد مدة غيابه الآن".

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