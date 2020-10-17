رسالة من برشلونة لـ"ديباي": لا تشعر بالقلق

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
كومان
كومان
محمد الدمتناوي
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لا يزال يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الدولي الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة كانت لديه رغبة في ضم ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية بناءً على رغبة رونالد كومان المدير الفني للفريق، إلا أن عدم رحيل عثمان ديمبلي وراء فشل الصفقة.

وتابعت الصحيفة، أن مسؤولي برشلونة تواصلوا مع ديباي وطالبوه بعدم القلق، وأنه سيأتي إلى الكامب نو خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة الآن مطالب بالتخلص من كل من الفرنسي عثمان ديمبلي والدنماركي مارتن برايثوايت من أجل إمكانية التعاقد مع ممفيس ديباي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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