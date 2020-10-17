دليل كامل لمتابعة مباراة الزمالك ضد الوداد في دوري أبطال إفريقيا

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة نارية عندما يحل الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا:-





تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا:-





تذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport hd 7 التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري الأبطال.





معلق مباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا:-

سيتولى المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي مهمة التعليق على اللقاء، ولم يتم إسناد المباراة لمعلق مصري أو مغربي للحفاظ على مبدأ الحيادية أثناء إذاعة المباراة.





الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الرجاء:-





وسيفتقد الأبيض لخدمات النجم التونسي فرجاني ساسي، بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها إصابته بفيروس كورونا المساجد.





حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعه، محمد عبدالغنى

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو"، طارق حامد

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، محمد أوناجم، مصطفي محمد





يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" أعلن منذ قليل، عن إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مصر، يوم السادس من نوفمبر المقبل، في حال تأهل فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية، أوتأهل الأهلي والزمالك إلى النهائي، فيما ستقام المباراة في المغرب في حال تأهل الرجاء والوداد للنهائي.



