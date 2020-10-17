ريال مدريد يشعل الصراع على ضم مباني

لفت الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادء باريس سان جيرمان، أنظار عددا من الأندية الأوروبية، والتي تتسابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويسعى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد للإسباني لضم مبابي، بعدما طالب المدير الفني للفريق الاول للكرة بالنادي زين الدين زيدان التعاقد مع المهاجم الشاب.





وأبدى اللاعب رغبته في الانتقال إلى النادي الملكي، حال موافقة باريس سان جريمان على رحليه.





ويعد ريال مدريد أحدث المنضمين للصراع على مباني، والذي ارتبط اسمه مؤخرا، بكلا من برشلونة ويوفنتوس وليفربول.





ويكثف مسؤولو نادي ليفربول جهودهم للتعاقد مع مباني، خاصة بعدما أعرب يورجن كلوب، المدير الفني للفريق عن إعجابه بقدرات اللاعب.





فيما يخطط يوفنتوس لتقديم عرضا مغريا لللاعب بقيمة 360 مليون جنيه إسترليني، لضم اللاعب خلال الفترة القادمة، مع احتمالية التخلص من نجم الفريق كريستيانو رونالدو للتعاقد معه.





وتحاول إدارة باريس سان جيرمان اقناع مباني بالبقاء داخل صفوف الفريق، حيث قدم النادي عرضًا بقيمة 136 مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة لكن اللاعب رفض تجديد. عقده.



