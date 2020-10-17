ملحم زين يفتح ألبوم الذكريات ويشارك جمهوره أسعد لحظاته

السبت 17/أكتوبر/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين متابعيه بأسعد لحظاته عندما كان يجتمع مع جدته، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر.

وعلق ملحم في التغريدة بالقول: ‏في أيام ما بترجع وما بتعرف قيمتها إلاّ بس تفقدها.

وأضاف: ..من هيدي الأيام النومة عند بيت جدّي وطبخ ستّي والحنيّة والمحبّة الحقيقية والصادقة.

ويشارك ملحم زين حاليا في برنامج ذا فويس سينيور وذلك ضمن أعضاء لجنة التحكيم، وخطف الأنظار في أولى حلقات البرنامج.

وقال ملحم زين في تصريح خاص للفجر الفني إن ردود فعل الجمهور بعد الحلقة الأولى كانت أكثر من رائعة، موضحًا "كانت إنطلاقة خيالية لأولى حلقات البرنامج وباتت حديث الجمهور الذي أشاد بالتجديد الحاصل فيه وأن هدفه إعطاء الأمل للمواهب ممن فقدوا سنوات كثيرة من عمرهم ولم تتسنى لهم الفرصة حتى يحققوا أحلامهم وطموحاتهم.

وعن ظهور الفنان اللبناني القدير عبده ياغي في البرنامج ضمن المشتركين، علق ملحم قائلًا: عبده ياغي هو أستاذ كبير ومجيئه للبرنامج يدل على تصالحه مع ذاته.

وتابع: عبده ياغي أثبت بمشاركته على أنه يؤمن بهدف ذا فويس سينيور في الوصول للجيل الجديد مرة أخرى، ولاسيما بعد ظهور السوشيال ميديا والتي أثرت نسبيا على هؤلاء الفنانين، ولكن هذا البرنامج بمثابة عامل إيجابي لكل الفنانين الكبار الذين سيشاركوا معنا خلال الحلقات القادمة، وسوف يخاطبوا الجيل الجديد.

واختتم: كنت سعيد جدا بانضمام أستاذ عبده ياغي إلى فريقي، ولن أكون حكم ولامدرب، فقط نحضر لأشياء جميلة وأغاني مميزة تطرب الجمهور وهذا هو الأهم.

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