قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد البيضاوي

تتجه أنظار الجماهير العاشقة لكرة القدم في القارة السمراء، وخاصة المصرية والمغربية منها، لمشاهدة مباراة، نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويقام لقاء ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والوداد، مساء اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.





وينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المغرب، والسابعة بتوقيت جرينتش.





وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 7، وهي قناة مشفرة عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.





وسوف يكون هناك قناة مفتوحة لإذاعة اللقاء بين الأهلي والوداد، حيث أعلنت قناة "أرينا سبورت" عن إذاعتها للمباراة عبر القمر الصناعي "Hellas SAT 39°E"، وهو قريب للغاية من قمر "الهوت بيرد"، ويبعد عنه 3 سم وفقا لوضع الطبق "الدش" الذي يقوم بالتقاط إشارات الأقمار الصناعية، وتردد القناة هو 11135 القطبية: رأسى V الترميز: 30000.



