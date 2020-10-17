اللبناني رفاييل جبور يشكر جمهوره بكلمات مؤثرة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان اللبناني رفاييل جبور محبيه بصورة جديدة له وأرفقها بعبارات الشكر والمحبة لهم وذلك لمساندته منذ اليوم الأول له بالوسط الفني.

وعلق رفاييل قائلا: متل اليوم اول مرة شفتوني متل اليوم بلشنا لمشوار سوا.

وأضاف: ما احلى هل مشوار متل اليوم عالم تقبلتني متل ما انا دعمتني من كل النواحي دفشتني لقدّام و تحملتني ب كل فصلاتي زعلت و بكيت و ضحكت معي متل اليوم و متل بكرا ومتل كل يوم رح اشكرن على دعمكن و اهتمامكن.

يذكر أن رفاييل كان قد شوق محبيه بصورة للجيتار الخاص به وكتب عليها في عجقة المشاعر، وسط حماس شديد منهم لسماع جديده.

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