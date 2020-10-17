ديشامب يمنح زيدان بديلا لكارفخال

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يواجه أزمة في مركز الظهير الأيمن بسبب إصابة داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن جميع المؤشرات تؤكد أن ناتشو الذي شغل مركز الظهير الأيمن بشكل استثنائي أمام ليفانتي سيشارك مجددًا أمام قادش اليوم السبت.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قدم حلًا آخر لزيدان بعد أن دفع بفيرلاند ميندي كظهير أيمن أثناء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميندي نجح في آداء هذا الدور بشكل رائع مع فرنسا كما أنه صنع هدفًا لزميله أنطوان جريزمان.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن زيدان كان قد سبق أن راهن على ميندي أيضًا كظهير أيمن لمرة واحدة في الموسم الماضي أمام آيبار.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارسيلو سيبدأ أمام قادش كظهير أيسر بينما سيحصل ميندي على راحة ليمنح زيدان حل مشكلة الظهير الأيمن في انطلاق دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ثم موقعة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي برشلونة.

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