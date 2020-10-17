عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:56 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيوفر العلاج الذي أنقذه من فيروس كورونا مجانا لكل الأميركيين.

وقال "ترامب" في خطاب في تجمع انتخابي بولاية جورجيا، بثته قناة "العربية" الإخبارية، إنه سيوفر أيضا اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع الأميركيين.

وأضاف الرئيس الأمريكي، مهاجما منافسه جو بايدن: "إنه يرغب في حرمان كبار السن من برنامج الرعاية الصحية، والانتخابات المقبلة ستكون خيارا بين انتعاش ترمب وكساد بايدن، فهو سيجعل الولايات المتحدة في حالة من الفقر، وفوزه سيكلف أميركا 100 تريليون دولار بسبب اتفاق البيئة الجديد ".

كما تحدث عن محاربة الإرهاب، وقال: "كسبت المعركة في محاربة المتطرفين بالعالم".

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