سهيلة بن لشهب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

Advertisements







تألقت النجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب، في جلسة تصوير جديدة شاركتها مع محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت سهيلة قد سحرت محبيها بأناقتها في احتفالية مئوية الأديب الكبير محمد ديب والتي أقيمت منذ أيام بحضور عدد من الفنانين والمصممين والإعلاميين.



وخطفت سهيلة الأنظار بالكراكو الجزائري ونالت إطلالتها إعجاب محبيها.



وكان من بين الحاضرين بالاحتفالية التي نظمتها وزيرة الثقافة الجزائرية سهيلة بن لشهب والمصممة محاسن حرز الله وزوجها والإعلامي المتميز كريم بن عيسى وفرقة رايناراي وآخرين.