الجمهور يدعم محمد عساف بقوة بعد قرار منعه من دخول فلسطين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:36 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


قرر الاحتلال الإسرائيلي سحب التصريح الذي كان يمنحه للفنان الفلسطيني ​محمد عساف​ لدخول أراضيه، الأمر الذي أثار حالة من الغضب في نفوس متابعيه.

وعبر الجمهور عن دعمه القوي محمد عساف، حيث دشن محبيه هاشتاج بعنوان "كلنا محمد عساف" متصدرين به قوائم التريند.

وعلق محمد عساف عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر على قرار منعه: حبي وانتمائي لبلدي، وتمسكي بالثوابت والقيم الوطنية، شيء أفتخر به، كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط".

وأضاف عساف: "ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقدس وغزة، ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها أبناء شعبي، الذي أنتمي إليه قلبا وقالبا وكيانا وروحًا.

كما غرد عساف مرة ثانية قائلا: ‏لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم.


أخبار تهمك

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 7 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 19 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ يوم

مستشار الرئيس: لقاح كورونا لن يكون متاح بشكل تجاري قبل هذا الموعد

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

02:56 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي