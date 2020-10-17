الجمهور يدعم محمد عساف بقوة بعد قرار منعه من دخول فلسطين









قرر الاحتلال الإسرائيلي سحب التصريح الذي كان يمنحه للفنان الفلسطيني ​محمد عساف​ لدخول أراضيه، الأمر الذي أثار حالة من الغضب في نفوس متابعيه.وعبر الجمهور عن دعمه القوي محمد عساف، حيث دشن محبيه هاشتاج بعنوان "كلنا محمد عساف" متصدرين به قوائم التريند.وعلق محمد عساف عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر على قرار منعه: حبي وانتمائي لبلدي، وتمسكي بالثوابت والقيم الوطنية، شيء أفتخر به، كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط".وأضاف عساف: "ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقدس وغزة، ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها أبناء شعبي، الذي أنتمي إليه قلبا وقالبا وكيانا وروحًا.كما غرد عساف مرة ثانية قائلا: ‏لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم.