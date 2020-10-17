كهربا خارج حسابات موسيماني أمام الوداد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
كهربا
كهربا
ريهام عبد المحسن
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خرج محمود كهربا نجم الأهلي من حسابات ميتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قبل مواجهة الوداد المقرر إقامتها اليوم السبت في مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أحد المصادر في جهاز كرة القدم في الأهلي أن محمود كهربا لم يكتمل شفاؤه من الإصابة التي تعرض لها وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية وأن جميع محاولات الجهاز الطبي للأهلي فشلت في تجهيزه للمباراة نظرًا لضيق الوقت.

وأصر المدير الفني الجنوب أفريقي على اصطحاب كهربا إلى المغرب من أجل تأهيله مع الفريق ليكون جاهزًا لمباراة العودة كما حذر الجهاز الطبي من فكرة حقن اللاعب بمسكنات حتى يتمكن من المشاركة في مباراة الذهاب وذلك خوفًا من تفاقم الإصابة.

وواصل محمود كهربا تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه، حيث أدى فقرات مشي حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد وفائي طبيب التأهيل ثم خاض فقرات تأهيل متنوعة وفقا للبرنامج المحدد له.

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