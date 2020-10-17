تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
Advertisements
تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2020 / 2021، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتبدأ مباريات الجولة السادسة بمباراة غرناطة مع إشبيلية في تمام الواحدة ظهرا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفا على فريق سلتا فيجو في الرابعة مساءاً، ويستضيف ريال مدريد نظيره قادش في تمام السادسة والنصف مساءا، ويواجه برشلونة نظيره خيتافي في تمام التاسعة مساءا.

وتستكمل مباريات الجولة السادسة يوم الأحد، حيث يلتقي إيبار مع أوساسونا، وأتليتك بلباو مع ليفانتي، وفياريال مع فالنسيا، وويسكا مع بلد الوليد، ويستضيف ألافيس نظيره إلتشي، وريال بيتيس يواجه ريال سوسيداد.

ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحتل ريال سوسيداد المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد برشلونة في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة:-

1- ريال مدريد 10 نقاط
2- ريال بيتيس 9 نقاط
3- ريال سوسيداد 8 نقاط
4- فياريال 8 نقاط
5- برشلونة 7 نقاط
6- إشبيلية 7 نقاط
7- خيتافي 7 نقاط
8- فالنسيا 7 نقاط
9- قادش 7 نقاط
10- غرناطة 7 نقاط
11- أوساسونا 6 نقاط
12- أتليتكو مدريد 5 نقاط
13- سلتا فيجو 5 نقاط
14- إيبار 4 نقاط
15- ويسكا 4 نقاط
16- إلتشي 4 نقاط
17- ألافيس 4 نقاط
18- ليفانتي 3 نقاط
19- أتليتك بلباو 3 نقاط
20- بلد الوليد نقطتين

أخبار تهمك

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. لماذا بكت نيللي كريم أثناء حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني؟

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ يوم

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب منتقدا زيارة تركيا للسياحة: "ناس معندهاش تقدير" (فيديو)

منذ ساعتين

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ أقل من ساعة

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

01:40 ص

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي