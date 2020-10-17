تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2020 / 2021، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.





وتبدأ مباريات الجولة السادسة بمباراة غرناطة مع إشبيلية في تمام الواحدة ظهرا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفا على فريق سلتا فيجو في الرابعة مساءاً، ويستضيف ريال مدريد نظيره قادش في تمام السادسة والنصف مساءا، ويواجه برشلونة نظيره خيتافي في تمام التاسعة مساءا.





وتستكمل مباريات الجولة السادسة يوم الأحد، حيث يلتقي إيبار مع أوساسونا، وأتليتك بلباو مع ليفانتي، وفياريال مع فالنسيا، وويسكا مع بلد الوليد، ويستضيف ألافيس نظيره إلتشي، وريال بيتيس يواجه ريال سوسيداد.





ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويحتل ريال سوسيداد المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد برشلونة في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.





ويستعرض "الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة:-





1- ريال مدريد 10 نقاط

2- ريال بيتيس 9 نقاط

3- ريال سوسيداد 8 نقاط

4- فياريال 8 نقاط

5- برشلونة 7 نقاط

6- إشبيلية 7 نقاط

7- خيتافي 7 نقاط

8- فالنسيا 7 نقاط

9- قادش 7 نقاط

10- غرناطة 7 نقاط

11- أوساسونا 6 نقاط

12- أتليتكو مدريد 5 نقاط

13- سلتا فيجو 5 نقاط

14- إيبار 4 نقاط

15- ويسكا 4 نقاط

16- إلتشي 4 نقاط

17- ألافيس 4 نقاط

18- ليفانتي 3 نقاط

19- أتليتك بلباو 3 نقاط

20- بلد الوليد نقطتين



