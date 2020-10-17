رامي عياش يقصف الجبهات بامتياز!

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شارك النجم اللبناني رامي عياش متابعيه بتغريدة مهمة عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر.



وكتب رامي: ‏الأطباء نجحوا في زراعة كل شي في جسم الإنسان .. إلا الضمير، بضعة عائلات باعوا لبنان.



من جانب آخر؛ شوق ​رامي عياش​ محبيه لأعماله الجديدة وذلك عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر عياش صورة له مع الشاعر ​مازن غنام​، وذلك بعد جلسات عمل مكثفة جمعت بينهما داخل المنزل وأرفق الصورة بتعليق :"شرفني الصديق الشاعر مازن غنام وبجعبتو كلمات لأغاني رح تكون رائعة . قريباً".



وفور هذا الإعلان، انهالت التعليقات على رامي من معجبيه الذين عبروا عن فرحهم وشوقهم للاستماع إلى أغنيات جديدة من فنانهم المفضل.



يذكر أن آخر أعمال رامي عياش كانت أغنيته الوطنية الجديدة "أنا ثائر" التي طرحها بعد حادثة مرفأ بيروت وشاركته البطولة في الفيديو كليب الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​.