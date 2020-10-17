نيللي كريم: الاهتمام نقطة ضعفي.. ومش عايزة أتجوز

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:41 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

قالت الفنانة نيللي كريم، أن سبب انفصالها عن زيجاتها يعود إلى عدم التفاهم بينهما، مشيرًا إلى أن الاهتمام هو نقطة ضعفها.

َوأضافت "خلال لقائها في برنامج السيرة" الذي تقدمة الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع عبر فضائيه شاشة dmc، أنها تسرعت في زوجها الأول في كانت تبلغ من العمر 18عاما قائلة "عملتها إزاي اتجوزت وأنا عندي 18 سنة، ورد فعل اخويا أنه افتكرني مختلة عقليًا، وأنا دائمًا بعمل الي في دماغي، مؤكدا بأن زوجها كان يكبرها ب10 سنين، ووقتها كنت زي أي واحدة هبلة بتحب”.

وأكدت" أن الاهتمام نقطة ضعفها قائلة "ومش عايزة اتجوز تاني خلاص كرهت الرجالة، والفترة الجاية هاعيش لنفسي”.

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

الشيخ يُعطل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رجال أعمال تطلب من الأهلي المساهمة في صفقة القرن والأحمر يؤجل الملف

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

منذ ساعة و 11 دقيقة

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب منتقدا زيارة تركيا للسياحة: "ناس معندهاش تقدير" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يضغط على الخطيب لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ يوم

الإسماعيلي يقترب من خطف هدف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك لضم نجم المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

وزير التعليم: هذه إجراءاتنا في حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا

تعليق ناري لـ عمرو أديب على واقعة مقتل فتاة المعادي

10:34 م

شهود عيان على واقعة "فتاة المعادي" يكشفون تفاصيل جديدة عن الحادثة (فيديو)

09:23 ص

عاجل.. ترامب يتعهد بتوفير علاج كورونا مجانا لكل الأمريكيين

02:56 ص

عاجل.. وزير التعليم ينشر فيديو لاستعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد

01:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي