نيللي كريم: الاهتمام نقطة ضعفي.. ومش عايزة أتجوز





قالت الفنانة نيللي كريم، أن سبب انفصالها عن زيجاتها يعود إلى عدم التفاهم بينهما، مشيرًا إلى أن الاهتمام هو نقطة ضعفها.





َوأضافت "خلال لقائها في برنامج السيرة" الذي تقدمة الإعلامية وفاء الكيلاني، المذاع عبر فضائيه شاشة dmc، أنها تسرعت في زوجها الأول في كانت تبلغ من العمر 18عاما قائلة "عملتها إزاي اتجوزت وأنا عندي 18 سنة، ورد فعل اخويا أنه افتكرني مختلة عقليًا، وأنا دائمًا بعمل الي في دماغي، مؤكدا بأن زوجها كان يكبرها ب10 سنين، ووقتها كنت زي أي واحدة هبلة بتحب”.



