طارق حامد ورقة الزمالك الرابحة في مواجهة الرجاء

أصدر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تعليمات خاصة لنجم الفريق طارق حامد أثناء مواجهة الرجاء المغربي المقرر إقامته غداا الأحد في إطار مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويسعى باتشيكو لتجهيز طارق حامد لمهمة مراقبة عبدالإله الحافيظي صانع ألعاب الرجاء والعقل المدبر للفريق المغربي.





واستنتج باتشكيو من خلال متابعته للمباريات الأخيرة للرجاء المغربي أن عبدالإله الحافيظي يعتبر مصدر خطورة الفريق المغربي والمحرك الأول له في الجزء الأمامي.





ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي غدا الأحد في مباراة ذهاب في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بينما ستقام مباراة العودة في مصر يوم 24 أكتوبر الحالي.



