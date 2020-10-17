زيدان يعلق على مواجهة قادش ومحاولة التعاقد مع ميسي في 2013

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن مواجهة قادش اليوم السبت في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني ستكون صعبة للغاية لأن قادش فريق شديد الانضباط كما نفى معرفته بمحاولات الملكي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2013.





وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي لمباراة قادش عبر تقنية الفيديو كونفرانس:"لقد تدربنا بدون 12 أو 14 لاعبًا قبل مواجهة قادش بسبب فترة التوقف الدولي لكنهم جميعًا كانوا جيدين، غدًا لدينا مباراة من سلسلة 7 مباريات مهمة".





وأضاف:"قادش فريق شديد الانضباط، سيصعب الأمور علينا، نعلم أن جميع المنافسين أقوياء وكذلك الفرق الصاعدة حديثًا من الدرجة الثانية لأنها فئة تنافسية للغاية".





وعما إذا كان جريزمان يلعب في مركز مختلف،علق زيدان قائلاً :"آسف، لن أعلق على ما يحدث في الخارج، لدي أشياء كثيرة في ذهني".





وعن تصريحات مايورال حول إصراره على استمراره ومحاولة بيع يوفيتش، قال زيدان: "أتحدث إلى كل لاعبي فريقي ولن أقول ما يحدث، أحاول أن أكون صادقًا معهم وهذا كل شيء ويمكن لكل شخص إبداء رأيه وهذه هي المجموعة التي أملكها وسوف نقاتل".





وعن محاولة ريال مدريد ضم ميسي عام 2013، علق زيدان قائلاً : "لا أعرف شيئا عن ذلك ولن أتحدث عن لاعب ليس في فريقي. أعرف ما يتطلب لكي أكون مدربًا لريال مدريد، لقد كنت هنا منذ ما يقرب من 20 عامًا وأفضل شيء حدث لي هو الوصول إلى هذا النادي، أعلم أنه سيتم الحكم علي في كل مباراة".





وعن تطور آداء رودريجو، قال زيدان: "هو لاعب جيد للحاضر والمستقبل، مركزه المفضل على الطرف الأيمن لكنه يمكن أن يلعب كلاعب خط وسط أو على اليسار وهو يعلم أنه لاعب مهم للفريق ويظهر بشكل جيد حين أدفع به وهذا أهم شيء".





وعن اللعب بدون جماهير، علق زيدان قائلاً:"لا أعتقد أننا نفضل اللعب بدونهم، نحن نريدهم معنا حيث يمنحونا الكثير".





وعن أسلوبه لتحفيز يوفيتش بعدما طلب رحيله، قال زيدان: "أنتم تقولون ذلك، لكن الأمر ليس كذلك، يوفيتش لاعب لريال مدريد ولهذا السبب يمكن للجميع إبداء رأيهم".





وعن مستوى أوديجارد وهالاند مع منتخب النرويج، علق قائلاً :"أوديجارد لعب بشكل مختلف قليلا وهالاند ليس لاعبا في فريقي لكنه جيد، ماذا يمكنني أن أخبرك؟".





وعن المداورة في حراسة المرمى، علق زيدان قائلاً :"لدي ثلاث حراس مرمى وسنرى كيف نفعل ذلك، يجب أن يكونوا مستعدين ولا شيء أكثر".





وعما إذا كان التعاقد مع مبابي يؤثر على غرفة ملابس ريال مدريد، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً :"لا، هناك شائعات كثيرة حول ريال مدريد دائمًا ولا أتحدث فقط عن مبابي، فلا شيء يؤثر على غرفة الملابس والميركاتو الصيفي انتهى ولدينا هذه المجموعة للمنافسة حتى النهاية".



