باوتيستا يواجه ألياسيم في نصف نهائي كولن للتنس

أطاح الإسباني روبرتو باوتيستا، بالبولندي هوبرت هوركاتش، بمجموعتين لواحدة (7-6 و5-7 و6-0) ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كولن الألمانية لمواجهة الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم، الذي أطاح في مباراة أخرى بربع النهائي بالمولدافي رادو ألبوت 6-3 و6-0.

واحتاج باوتيستا لشوط كسر التعادل (تاي بريك) من أجل الظفر بالمجموعة الأولى 7-6 (7-4)، قبل أن يخسر الثانية بصعوبة ويسحق منافسه البولندي في المجموعة الحاسمة.

وستكون المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي للبطولة ذات الـ250 نقطة بين الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش، الذي فاز على النمساوي دينيس نوفاك (6-3 و2-6 و6-3) والألماني ألكسندر زفيريف.